Незаконная свалка раскинулась прямо над колодцем центрального водопровода в Челябинской области

В Миассе гигантской несанкционированной свалкой завалило центральный водопровод.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, переулок Гончарный зарастает мусором, ведь подъехать к контейнерам мусоровозы не могут, доступ перекрыт несанкционированными завалами. Из-за этого страдают около 200 человек.
Мало того, залежи мусора расположились прямо на колодце центрального водопровода. Из-за этого он не может нормально функционировать. Прорывающаяся из-за аварий вода льется по городским улицам, перемешиваясь со свалочными отходами.
«Администрация Миасса и министерство экологии Челябинской области в унисон отвечают, что в нелегальной свалке виноваты сами жители. Видимо, и убирать тоже им», – возмущаются общественники.
Активисты обратились в прокуратуру с просьбой побудить мэрию Миасса установить ответственных и проконтролировать ликвидацию несанкционированной свалки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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