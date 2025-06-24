В Челябинске в ДТП с участием двух автобусов разбираются следователи

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Кузнецова, одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь.

«По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозной системы одного из автобусов, – сообщили в ведомстве.– Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)».

Следователи анализируют организацию перевозки пассажиров, обеспечение их безопасности в пути, в том числе техническое состояние транспортного средства перед выпуском на линию.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube