С компании, реконструировавшей М-5 в Челябинской области, потребовали миллиард рублей

Упрдор «Южный Урал» обвинило дорожников в незаконном обогащении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, иск южноуральская структура Федерального дорожного агентства (Росавтдора) подала на прошлой неделе.

Контракт на выполнение работ Упрдор «Южный Урал» заключил в мае 2020 года с компанией «Донаэродорстрой» на сумму в 8,9 миллиарда рублей. До конца осени 2024 года подрядная организация должна была выполнить работы по реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке между 1548 и 1564 километрами. По данным портала госзакупок, за четыре года стоимость работ выросла до 10,7 миллиарда рублей.

837,9 миллиона рублей из них в Росавтодоре считают необоснованным обогащением. Эти средства, а также 210 миллионов рублей в качестве процентов за пользование «лишними» деньгами агентство требует взыскать со строителей.

Вчера, 23 июня, арбитражный суд решил оставить исковое заявление без движения, дав представителям истца месяц на устранение недочетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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