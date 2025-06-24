Семь южноуральцев получили высший балл ЕГЭ сразу по двум предметам

Утверждены результаты всех испытаний ЕГЭ основных дней основного периода в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, на 24 июня утверждены результаты всех 12 экзаменов основных дней основного периода: от 23 мая (история, химия, литература), 27 мая (математика), 30 мая (русский язык), 2 июня (обществознание, физика), 5 июня (география, биология, иностранные языки), 10 и 11 июня (информатика, иностранные языки (устная часть).

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 123 стобалльных результата:

по химии – 33,

информатике – 23,

математике профильного уровня – 18,

литературе – 17,

русскому языку – 16,

физика – 9,

истории – 3,

биологии – 2,

обществознанию – 1,

географии – 1.

При этом семь участников получили 100 баллов сразу по двум предметам.

Выпускник из Магнитогорска получил наивысшие результаты по русскому языку и химии. Школьница из Челябинска набрала 100 баллов по профильной математике и физике. Участник ЕГЭ из Челябинска получил наивысшие баллы по биологии и химия. Три выпускника 31 лицея Челябинска набрали 100 баллов по профильной математике и информатике. Выпускник из 67 лицея областного центра получил наивысшие баллы по физике и информатике.

Для какого числа выпусников-южноуральцев испытания закончились неудачно, в пресс-службе министерства образования и науки региона оперативно сообщить не смогли.

Участники могут ознакомиться с итогами ЕГЭ в своей образовательной организации (под подпись), на официальном портале checkege.rustest.ru/ и в личном кабинете на Госуслугах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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