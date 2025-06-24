Инфляция на Южном Урале превысила общероссийскую

В Челябинской области подешевели фрукты и овощи, но подорожал отдых за границей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Главного Уральского управления Банка России по Челябинской области, в мае годовой рост цен на Южном Урале составил 10,1% (в апреле – 10,02%). Это выше, чем в целом по стране (9,88%). Главная причина – высокий спрос на отдых как внутри страны, так и за рубежом.

Среди продовольственных товаров продолжали дешеветь яйца. Их стали производить больше, а также включили в перечень социально-значимых товаров. Кроме того, региональные производители яиц подписали декларацию о добровольном ограничении роста цен.

Укрепление рубля и увеличение поставок из-за рубежа способствовали снижению цен на импортные фрукты и овощи. Тем временем в связи с неурожаем и сокращением производства в ряде стран-производителей подорожали чай, кофе и какао. Из-за снижения объемов вылова рыбы и роста издержек выросли цены на рыбопродукты.

Непродовольственные товары в мае продолжали дешеветь. Так, снизились в цене импортные товары длительного пользования: телефоны и компьютеры. Это связано с укреплением рубля и охлаждением потребительского кредитования – южноуральцы больше сберегали и меньше брали взаймы у банков для покупок. Из-за роста затрат отечественных производителей бытовой химии на производство, логистику и зарплату сотрудникам, подорожали моющие и чистящие средства.

В сфере услуг наиболее заметно выросла стоимость санаторно-оздоровительного отдыха. В связи с повышением туристической привлекательности Челябинской области в мае наблюдался рост турпотока, в том числе из других регионов страны. Это позволило санаториям перенести в цены рост издержек на обновление и расширение номерного фонда, организацию медобслуживания и питания. Кроме того, подорожал зарубежный туризм. Путевки в Турцию и страны Закавказья, которые пользовались высоким спросом у жителей региона, выросли в цене больше, чем в мае прошлого года.

«Мы видим, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Однако российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. В этих условиях Банк России будет поддерживать такой уровень процентных ставок, который необходим для возвращения инфляции к 4% в 2026 году», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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