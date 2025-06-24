В Челябинской области несдержанный пассажир напал на водителя автобуса

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении подравшегося с водителем автобуса южноуральца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в Советском районе областного центра.

Ранее очевидцы рассказали о драке между водителем рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Челябинск – Дубровка», и одним из пассажиров.

По словам челябинцев, трое нетрезвых пассажиров грубо разговаривали в салоне. Ругань попутчиков перепугала ехавших в том же автобусе детей, и водитель предложил несдержанным южноуральцам покинуть салон.

На улице между ним и пассажирами продолжилось выяснение отношений. В какой-то момент один из пассажиров кинулся в драку, применив бывшее у него аэрозольное устройство.

Водителя увезли в больницу, а напавшего на него 43-летнего челябинца задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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