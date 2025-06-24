В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова

Движение трамваев по улице Кирова в Челябинске закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с началом капитального ремонта трамвайных путей по улице Кирова на участке от проспекта Победы до улицы Труда.

С 23 часов 26 июня до окончания работ трамваи будут направлены:

№2: ЧТЗ – Горького – ЧЭМК;

№3: ЧМК – Российская – Труда – Автовокзал;

№16: Чичерина – Российская – Труда– Автовокзал;

№20: Депо №2 – ЧЭМК;

№22: Чичерина – Российская – Чистопольская.

На время действия ограничений челябинцам и гостям рекомендуют пользоваться автобусами: №8, №18, КМ (Теплотехнический институт – Театр кукол – Цирк – Геологический музей – ДС «Юность» – Алое поле – Южная – Курчатова – Доватора – Омская – Тарасова – Областная больница – Тарасова – Омская – Доватора – Курчатова – Южная – Алое поле – Гостиница «Малахит» – Цирк – Театр кукол – Теплотехнический институт).

Челябинск, Виктор Елисеев

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