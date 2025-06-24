Челябинец набросился на школьника на детской площадке

В Челябинске возбудили уголовное дело о нападении мужчины на двенадцатилетнего ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбудить уголовное дело о совершении противоправных действий в отношении ребенка потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Об инциденте челябинцы рассказали в социальных сетях. По словам горожан, во дворе одного из домов по улице Комарова мужчина напал на 12-летнего мальчика, качавшегося на качелях. Челябинец схватил школьника и нанес несколько ударов по голове и телу ребенка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.
«В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – уточнили в силовом ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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