Челябинец набросился на школьника на детской площадке

В Челябинске возбудили уголовное дело о нападении мужчины на двенадцатилетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбудить уголовное дело о совершении противоправных действий в отношении ребенка потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Об инциденте челябинцы рассказали в социальных сетях. По словам горожан, во дворе одного из домов по улице Комарова мужчина напал на 12-летнего мальчика, качавшегося на качелях. Челябинец схватил школьника и нанес несколько ударов по голове и телу ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

«В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся», – уточнили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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