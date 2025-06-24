Под Челябинском два 15-летних подростка погибли, разбившись на питбайке

В селе под Челябинском в ДТП погибли два поростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 24 июня, в селе Казанцево Сосновского района.

По предварительным данным, около 15:10 у дома №1 на улице Взлетной 15-летний водитель не справился с управлением питбайком, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир скончались на месте происшествия. На момент ДТП оба находились без защитной экипировки и мотошлемов.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Для координации действий оперативных служб к месту трагедии выехал прокурор Сосновского района Евгений Мичурин.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство контролирует ход проводимой процессуальной проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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