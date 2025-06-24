«Новым» поселкам Челябинска не дали «своих» депутатов

В Челябинске решили не включать недавно присоединенные территории в уже существующие районы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской думы утвердили изменения в устав города, связанные с присоединением к областному центру двух поселков, входивших до недавнего времени в состав Сосновского района.

Теперь поселки Западный и Пригородный внесли в Устав Челябинска в качестве самостоятельных единиц, и они будут существовать параллельно с семью районами города.

Напомним, инициатива об изменении границ городского округа поступила от администрации Сосновского района – там решение о передаче территорий официально приняли еще в середине марта. В апреле решение о включении поселков в состав Челябинска приняло Законодательное собрание Челябинской области.

При этом обитатели данных населенных пунктов неоднократно заявляли о желании стать челябинцами, так как в составе Сосновского района им некомфортно: поселки, рекламируемые как райское место в экологически чистом районе, страдают от отсутствия общественного транспорта и качественной медицинской помощью. Кроме того, многим приходится всеми правдами и неправдами устраивать детей в городские детсады и школы.

Теперь поселки с общим числом жителей порядка 60 тысяч человек стали частью областного центра. Но, похоже, пока власти Челябинска не слишком представляют, что делать с новыми территориями.

Ранее в мэрии приняли решение передать их под управление администрации Центрального района. Но включать их в его состав официально почему-то не торопятся. Хотя на сегодня Центральный район – наименьший в областном центре по числу жителей. По открытым данным, численность населения района едва превышает 101 тысячу человек. В то время как в Калининском и Курчатовском районах эта цифра, например, превышает 220 тысяч в каждом, в Тракторозаводском – приближается к 200 тысячам. И даже в Металлургическом и Советском районах живут примерно по 130 тысяч горожан.

Но власти, с одной стороны, упорно избегают слияния «новых» поселков и Центрального района. С другой, и новые административные структуры создавать не торопятся.

Не будет у «новых» челябинцев и «своих» депутатов в муниципальном парламенте. Зато, согласно сегодняшнему решению городской думы, будут «общие».

«Жители поселков Западный и Пригородный – челябинцы. И у них есть депутаты, которые будут представлять их интересы. Это депутаты, избранные по единому избирательному округу, для которых все жители Челябинска равны, независимо от географии проживания на территории города, – заявил спикер гордумы Сергей Буяков. – Мы рекомендовали фракциям закрепить кураторов за данными территориями. Таким образом, мы соблюдем политическое равенство, жители смогут обращаться к депутату любой партии согласно своим предпочтениям».

В пресс-службе муниципального парламента, между тем, напомнили, что «правовые основания для избрания в Челябинскую городскую думу депутата по одномандатному избирательному округу от вновь присоединенных территорий» отсутствуют. Однако в состав представительного органа входят 12 депутатов, избранных по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Челябинска. В их числе представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Впрочем, насколько «политическое равенство» удастся соблюсти на самом деле, пока вопрос. Например, единороссам (31 депутат, в том числе 6 «списочников») делегировать кого-то из своих парламентариев для взаимодействия с «новыми» челябинцами будет достаточно просто. И даже справедливороссы (3 депутата в гордуме), хотя и с определенным напряжением, с задачей могут справиться.

А вот коммунистов, либерал-демократов и «новых людей» в этом плане могут ждать серьезные сложности. Дело в том, что у этих партий в Челябинской гордуме всего по одному депутату. И как бы не пришлось им решать дилемму: что будет меньшим злом – сосредоточиться на проблемах жителей «новых» поселков, а потом попробовать объяснить остальным челябинцам, почему об их проблемах они «забыли», или «новообретенным» уделять внимание по остаточному принципу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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