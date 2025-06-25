25 июня ожидаются следующие события – Челябинск

25.06.2025, среда

09:00 Челябинск – Занятие по фитнесу (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:00 Челябинск – Программа лояльности для бизнеса «Как поддержать предпринимателей и привлечь клиентов в условиях новой экономики. Разбираем кейсы и инструменты» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в 2025 году, с участием заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова (ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж)

11:00 Челябинск – Встреча летнего клуба «РостОК» в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Выездная встреча «Галерея Уральского фарфора» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132) (по записи)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Первое заседание обновленного состава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж)

14:00 Челябинск – Встреча в лагере летнего чтения «Читун» для детей 7-11 лет– Библиотека №3 (ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Летнее солнце» в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Бисероплетение» в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Мульт-викторина «Угадай мультик по песням» в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)

16:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

16:00 Челябинск – Вечер творчества «Мы долгое эхо друг друга» к 95-летию со дня рождения композитора Евгения Птичкина (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:30 Челябинск – Квиз по вселенной Гарри Поттера (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел ) (по записи)

18:00 Челябинск – Встреча фотоклуба «Каменный пояс» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

19:00 Челябинск – Кинопоказ научного кино «Научная среда» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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