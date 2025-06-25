В Тракторозаводском районе Челябинска забил коммунальный фонтан

В четырех многоэтажках Челябинска отключили воду из-за коммунальной аварии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощный фонтан водопроводной воды забил сегодня, 25 мая, недалеко от улицы Грибоедова в Тракторозаводском районе Челябинска.
По информации МУП ПОВВ, специалисты водоканала приступили к устранению повреждения.
Под временным ограничением водоснабжения находятся дома №№65, 65а и 65б по улице Артиллерийской, а также №6 по улице Грибоедова.
Челябинск, Виктор Елисеев
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