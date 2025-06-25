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Среда, 25 июня 2025, 11:12 мск

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Четыре авиарейса из Челябинска задержали на несколько часов

Челябинцам приходится часами ждать вылета из местного аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без малого 12 часов составила задержка с вылетом самолета из Челябинска в Ереван. Покинуть южноуральскую столицу борт должен был еще вчера, 24 июня, в 21:55. Однако вылетел самолет только утром среды – в 10:00.

В настоящее время задерживается еще три рейса. Так, в 10:05 должен был отправиться самолет из Челябинска в Норильск (в онлайн-табло на это время указано два авиарейса). Планируемое время вылета на данный момент – 15:30.

Еще один авиарейс – из Челябинска в Сочи: вместо 19:25 он планирует вылететь в 4:25.

В компании-превозчике задержки объяснили вынужденной корректировкой расписания в связи с вводимыми ранее Росавиацией ограничениями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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