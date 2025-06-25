На Южном Урале растет число точек, где можно снять наличные в кассе

В Челябинской области растет число торговых точек с услугой «наличные на кассе».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, на Южном Урале продолжает развиваться сервис «наличные на кассе». По данным на 1 апреля 2025 года, в регионе действует 1,1 тысячи торговых точек, где с помощью банковской карты можно снять наличные деньги. За год их количество увеличилось на 7,4%.

«Сервис «наличные на кассе» позволяет снять деньги со своей банковской карты в кассе торговой точки возле дома. Это очень актуально для жителей отдаленных и малодоступных населенных пунктов, в которых нет банкоматов или офисов банков. В настоящее время воспользоваться услугой можно в 135 селах, поселках и деревнях Челябинской области. Сервис привлекателен и для бизнеса, поскольку с его помощью можно не только привлечь дополнительных клиентов, но и сократить затраты на инкассацию», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Для того чтобы снять наличные на кассе торговой точки, нужно совершить покупку и оплатить ее картой. В день с одной карты таким образом можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц – до 30 тысяч рублей. Необходимую сумму лучше сказать до покупки – кассир проверит, достаточно ли в кассе наличных, добавит сумму в чек и выдаст деньги. Названная сумма спишется с карты вместе с оплатой покупки. Кроме того, лучше заранее убедиться, что на банковском счете достаточно денег для снятия – проверить баланс на кассе не получится.

Услугу «наличные на кассе» предоставляют небольшие магазины, некоторые супермаркеты и АЗС крупных федеральных сетей. На входе или на кассе обычно размещены специальные надписи или наклейки. Если информационного стикера нет, то про услугу можно уточнить у кассира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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