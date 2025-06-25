Около сотни домов в Челябинске с 1 июля останутся без горячей воды

Пять котельных Челябинска проведут опрессовку в июле.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. В июле пять котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды.
Напомним, гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, который не всегда совпадает с централизованными этапами. В поселках Федоровка и Сосновка гидравлические испытания стартуют 1 июля. С 8 июля – в зоне ответственности котельной ООО «Теплосбыт». С 22 июля испытания начнут котельные ООО «Склад-сервис» и «Макфы».
Всего без горячей воды останутся более 100 многоквартирных домов.
Плановый срок отключения горячей воды – 14 дней. С перечнем домов можно ознакомиться по ссылке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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