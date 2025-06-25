Около сотни домов в Челябинске с 1 июля останутся без горячей воды

Пять котельных Челябинска проведут опрессовку в июле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. В июле пять котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды.

Напомним, гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, который не всегда совпадает с централизованными этапами. В поселках Федоровка и Сосновка гидравлические испытания стартуют 1 июля. С 8 июля – в зоне ответственности котельной ООО «Теплосбыт». С 22 июля испытания начнут котельные ООО «Склад-сервис» и «Макфы».

Всего без горячей воды останутся более 100 многоквартирных домов.

Плановый срок отключения горячей воды – 14 дней. С перечнем домов можно ознакомиться по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube