В Росгидромете заявили о высокой степени загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске

Воздух Челябинска перенасыщен сероводородом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, синоптики продолжают наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в регионе. Замеры выполняются на 10 стационарных постах в Челябинске, 6 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте.

В мае текущего года по Челябинску в целом уровень загрязнения атмосферного воздуха был высоким и определялся значениями стандартного индекса сероводорода – 6,3 (улица Румянцева, Металлургический район).

Кроме того, превышения значений ПДК наблюдались по диоксиду азота (максимальная разовая концентрация составила 2,8 ПДКм.р., ул. Российская, Калининский район), оксиду азота (максимальная разовая концентрация составила 1,01 ПДКм.р., ул. Российская, Калининский район), фенолу (2,2 ПДКм.р., ул. Румянцева, Металлургический район), фториду водорода (1,6 ПДКм.р., ул. Румянцева, Металлургический район), формальдегиду (1,3 ПДКм.р., ул. Горького и Российская, Калининский район).

Разовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, аммиака, озона за данный период не превышали соответствующих значений ПДК.

В Магнитогорске в мае в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенным и определялся значением стандартного индекса оксида углерода (2,3 ПДКм.р., посёлок Новосеверный). Кроме того, превышения значений ПДК наблюдались по следующим примесям: бенз(а)пирен (максимальная среднемесячная концентрация составила 1,3 ПДКс.с. на ПНЗ №34, Орджоникидзевский район, ул. Маяковского), взвешенные вещества (1,3 ПДКм.р. на ПНЗ № 34, Орджоникидзевский район), формальдегид (1,1 ПДКм.р. на ПНЗ № 37, Орджоникидзевский район), оксид углерода (2,3 ПДКм.р. на ПНЗ №36, поселок Новосеверный).

В Златоусте в мае 2025 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был низким.

Челябинск, Виктор Елисеев

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