Южноуралец предстанет перед судом за ДТП, в котором погибли супруги и пострадали двое их детей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла супружеская пара и пострадали дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, 29 сентября челябинец гнал по Челябинску со скоростью около 114 километров в час на автомобиле Audi Q7. У въезда в СНТ «Локомотив-1» на Троицком тракте кроссовер врезался в поворачивавший Hyundai Accent.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai и его супруга погибли. Двое их детей, 11 и 15 лет, получили тяжелые повреждения.

Родственником погибших заявлены гражданские иски на 10 миллионов рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 6,6 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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