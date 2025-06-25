Южноуралец предстанет перед судом за ДТП, в котором погибли супруги и пострадали двое их детей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла супружеская пара и пострадали дети.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, 29 сентября челябинец гнал по Челябинску со скоростью около 114 километров в час на автомобиле Audi Q7. У въезда в СНТ «Локомотив-1» на Троицком тракте кроссовер врезался в поворачивавший Hyundai Accent.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai и его супруга погибли. Двое их детей, 11 и 15 лет, получили тяжелые повреждения.
Родственником погибших заявлены гражданские иски на 10 миллионов рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.
На имущество обвиняемого стоимостью свыше 6,6 миллиона рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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