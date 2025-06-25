В Челябинской области за сутки в ДТП два подростка погибли, пятеро – пострадали

Полиция Южного Урала обеспокоена ростом ДТП с участием подростков.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, за прошедшие сутки на территории региона зафиксировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних.
В результате аварий двое подростков погибли и пятеро получили травмы различной степени тяжести.
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в двух ДТП установлено грубое нарушение правил дорожного движения: водители и пассажиры не использовали мотошлемы и управляли мототранспортом, не имея водительского удостоверения, а также необходимых навыков вождения», – заявили в силовом ведомстве.
Напомним, вчера, трагический случай произошел в Сосновском районе, где 15-летний водитель, управляя питбайком с пассажиром-сверстником, не справившись с управлением, врезался в электроопору. В результате ДТП оба подростка погибли на месте.
В Аргаяшском районе также зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетнего. 17-летний водитель, не имея водительского удостоверения и мотошлема, управляя мопедом, не уступил дорогу автомобилю ГАЗ, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения водитель мопеда получил травму позвоночника.
Госавтоинспекция Челябинской области призывает родителей контролировать досуг детей, не допускать управление мототранспортом лицами, не имеющими водительского удостоверения и необходимых навыков, а также напоминает о необходимости использования мотошлемов и других средств защиты.
«Питбайки – не транспорт. Они считаются спортинвентарем и не имеют права выезжать на дороги общего пользования, – подчеркивают в силовом ведомстве. – Кататься на них можно только на специальных площадках».
Это обязаны знать, в первую очередь, родители, которые покупают своим детям эти опасные игрушки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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