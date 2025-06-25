В Челябинске предложили увеличить срок прикрепления управляющих компаний к домам втрое

Челябинские парламентарии предложили обязать УК обслуживать нерентабельные дома в течение трех лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Законодательное собрание Челябинской области направило в Государственную думу законодательную инициативу о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, меняющий сроки обслуживания многоквартирного дома управляющей организацией, выбранной местными властями.

Речь идет, прежде всего, о проблемных домах, с которыми не горят желанием связываться коммунальные предприятия. Как правило, это здания, имеющие повышенную степень износа. Конкурсы на управление общедомовым имуществом в таких случаях интереса коммунальных компаний не вызывают. И признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

После чего муниципальные власти передают дом в управление организации, выбранной чиновниками. Согласно действующему законодательству, УК обязана обслуживать подобный жилой фонд до выбора новой компании, но не более одного года. Южноуральские парламентарии предложили увеличить этот срок до трех лет.

«Срок временного управления в один год недостаточен для предотвращения ситуации, при которой многоквартирный дом повторно остается без управления, что влечет за собой риск ущерба здоровью граждан, проживающих в таком доме, ввиду нарушения условий их проживания», – подчеркивают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту.

Документ направлен в Государственную думу Российской Федерации и в настоящее время находится на рассмотрении думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Челябинск, Виктор Елисеев

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