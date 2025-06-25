Полицейские задержали челябинца, избившего 12-летнего школьника на детской площадке

В Челябинске задержали мужчину, набросившегося на ребенка у качелей.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Комарова в Тракторозаводском районе областного центра. Мужчина напал на 12-летнего мальчика, качавшегося на качелях. Челябинец схватил школьника и нанес несколько ударов по голове и телу ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

«Полицейскими Челябинска были приняты все меры к установлению нападавшего. К проводимой работе по розыску злоумышленника подключились опытные оперативники городского УМВД», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 42-летнего ранее судимого жителя областного центра. Работа над выяснением всех обстоятельств случившего продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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