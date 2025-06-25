В Златоусте готовят к реставрации здание женской гимназии начала XX века

В Челябинской области готовят к реставрации памятник культуры регионального значения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного комитета охраны культурного наследия Челябинской области, на рассмотрении ведомства находится проект ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Здание Женской гимназии», расположенного на улице Петровской в Златоусте.

Трехэтажное кирпичное строение, являющее собой пример административного здания XX века в стиле эклектики с элементами классицизма и модерна, было построено в два этапа: нижний корпус – в 1905 году, верхний – в 1908-м.

В гимназии обучали девочек по общеобразовательной программе, а также готовили педагогов начальной школы. «Здание сохранило свою планировочную структуру и внешний облик, а также отдельные декоративные элементы интерьеров, что делает его ценным памятником истории и архитектуры. И свою функцию образовательного учреждения тоже сохранило – в настоящее время здесь располагается детская школа искусств №1», – рассказали в госкомитете.

В ходе реставрации планируется восстановить исторический облик здания: выполнить реставрацию фасадов, восстановить кирпичную кладку и лессирующую покраску. Окна проект предлагает заменить на деревянные, изготовленные по историческому образцу. Также предусмотрены замена элементов водосточной системы с установкой декоративных воронок и ремонт стропильной конструкции крыши.

Челябинск, Виктор Елисеев

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