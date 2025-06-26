26 июня ожидаются следующие события – Челябинск

26.06.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка для воркаута)

10:00 Челябинск – Познавательная программа «Правила безопасности на каникулах» (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)

11:00 Челябинск – Встреча «Читательский дневник на 5» в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Библиотека приглашает» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

11:00 Челябинск – Познавательная игра «Юные творцы и выдумщики» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Летние встречи с книгой «Читаем! Творим! Мастерим!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Уличная акция «Я выбираю жизнь без наркотиков» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

12:00 Челябинск – Форум современного искусства (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, креативное пространство «Атом»)

12:00 Челябинск – «Кинолето» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13:00 Челябинск – Час чтения вслух: читаем сказку С. Маршака о глупом и умном мышонке в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 Челябинск – Лекция «Альманах библиофила» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Занятие «Интернет – окно в современный мир» в рамках курсов компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная площадка)

15:00 Челябинск – Уличная акция «Сделай правильный выбор!» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

16:00 Челябинск – Лекция «Русский пейзаж. Настроение – лето» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Веселая вертушка» в технике оригами в рамках проекта «Лето в Челябинске» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

17:00 Челябинск – Творческий мастер-класс по хип-хопу (сквер ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Арт-терапия для души» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:30 Челябинск – Презентация книги «Баллады Мангазеи» поэтессы Ники Батхен (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Цирковое шоу Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе» (ДС «Юность, Свердловский пр., 51)

18:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, детский городок у «Лукоморья»)

18:00 Челябинск – Семинар «Программа благоустройства Челябинска. Как действовать? Типовые ошибки, причины отказа» с участием экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

18:00 Челябинск – Танцевальная программа «Дискотека» (сквер ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонической музыки «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Болотная» (встреча у памятника «Орленок») (по записи)

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