Объем выданных автокредитов в России сократился в 2 раза

В России стали брать меньше автокредитов.

Как сообщили РА «Новый День» в Национальном бюро кредитных историй, в мае текущего года жители Челябинской области заняли у банков на покупку автомобилей 2,7 млрд. рублей, что на 54,7% меньше, чем год назад.

Аналогичная тенденция наблюдается по всей стране. Так, в соседней Свердловской области объемы автокредитов сократились на 49,8% – с 6 до 3 млрд. рублей; в Москве – на 56,8 (в мае 2024 было 20,55 млрд., в мае 2025 – 8,88 млрд.); в Санкт-Петербурге – на 52,9% – до 5,7 млруд руб.

А в целом по России в минувшем месяце было оформлено 101,4 млрд. руб. займов на автомобили, сокращение – в 2,1 раза.

Специалисты объясняют ситуацию ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, а также введением в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%).

Сейчас, отмечают в НБКИ, ситуация несколько стабилизировалась, что связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

Челябинск, Павел Зварзин

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