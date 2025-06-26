В Миассе четыре года не могут расселить опасный дом. В отношении чиновников мэрии возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за дома, который может рухнуть в любой момент.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Миасса, уголовное дело местный отдел СКР возбудил на прошлой неделе по признакам халатности, приведшей к существенному нарушению прав и законных интересов граждан.

Расселения дома №31 по улице Почтовой в поселке Нижний Атлян жильцы добиваются с 2021 года. Жить в нем южноуральцы попросту боятся. Опасения жильцов подтверждают результаты обследования. Согласно техническому заключению, «дом находится в недопустимом состоянии и не соответствует требованиям строительных норм и правил в части несущей способности строительных конструкций». Другими словами, здание в любой момент может рухнуть и погрести под собой своих обитателей.

Однако местные власти про здание как будто забыли. До сих пор не принято решения ни о расселении дома, ни о его реконструкции. Его жильцов не поставили в очередь на получение нового жилья и не переселили в помещения маневренного фонда. Но и управляющую компанию для дома в мэрии не назначают.

Кто-то из чиновников явно ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, убеждены в Следственном комитете. И это уже привело к нарушению прав жителей многострадального дома.

Правда, пока в мэрии не решили, кто должен нести за происходящее ответственность. А потому уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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