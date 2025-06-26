Ветеринары заявили о нехватке вакцин от бешенства в России

В российских ветклиниках испытывают дефицит вакцин от бешенства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о кризисе с обеспечением вакцинами от бешенства для кошек и собак заявили в Национальной ветеринарной палате. По данным ассоциации, сложная ситуация сложилась в последние месяцы.

«В клиники от поставщиков поступает в два-три раза меньше вакцин по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, – цитируют «Известия» обращение НВП в Россельхознадзор и Минсельхоз России. – Сейчас в некоторых клиниках в очереди на вакцинацию стоит 200-300 животных, а в поставках приходит 10-20 доз. Дистрибьюторские компании заявляют о двух-трехкратном сокращении поставок иммунобиологических препаратов от производителей».

В пресс-службе Россельхознадзора уже заявили о готовности провести видеосовещание с привлечением всех производителей вакцин для собак и кошек, а также дистрибьюторов, чтобы разобраться в ситуации.

В Минсельхозе ситуацию с обеспечением внутреннего рынка ветпрепаратами назвали стабильной. По данным ведомства, их выпуском занимаются 90 российских производителей. «В стране зарегистрировано 2457 ветпрепаратов, из которых 1578 – отечественного производства (64,2%), в том числе 368 вакцин, – подчеркнули там. – У наиболее востребованных средств зарубежного производства имеются отечественные аналоги. Кроме того, сейчас российские производители ведут активную разработку новых высокотехнологичных препаратов».

Что касается вакцин против бешенства для кошек и собак, то ранее в Россельхознадзоре заявляли об увеличении их производства в России по итогам первого квартала 2025 года на 26,4%.

«При необходимости будет проработан вопрос дополнительного наращивания объема производства или изменения производственных планов за счет перераспределения выпускаемой продукции», – считают в министерстве сельского хозяйства России.

По информации Россельхознадзора, за январь-май текущего года в стране зарегистрировано 409 случаев бешенства среди животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в Челябинской области в 2025 году зафиксировано 22 случая гибели животных от бешенства (11 кошек, 9 собак, 2 лисы).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube