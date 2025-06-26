«Лента» покупает одну из крупнейших торговых сетей Южного Урала

«Молния» уходит в «Ленту».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , федеральный ритейлер объявил о приобретении ООО «Молл», которому принадлежит сеть магазинов, действующих в Челябинской области под вывесками «Молния» и SPAR. Об этом сообщила пресс-служба МКПАО «Лента».

Под контроль «Ленты» отойдут пять гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три распределительных центра.

«Сделка – важный шаг в рамках стратегии дальнейшей трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока на российском рынке, – говорится в сообщении компании. – В результате приобретения «Лента» усилит свои позиции на Центральном Урале, где «Молл» занимает пятое место по объему выручки среди ритейлеров региона».

Покупка (сумма сделки не разглашается) позволит компании ускорить движение к цели – достичь выручки в 1 триллион рублей к концу 2025 года, отметили представители ритейлера.

«Магазины «Молнии» перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты». При этом будет сохранен существующий персонал», – заявили в компании.

ФАС уже одобрила покупку, за которую федеральный ритейлер готов заплатить из собственных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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