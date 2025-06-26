На Южном Урале закончена посевная

Посевная кампания 2025 года завершена.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, несмотря на сложности с погодой, посевная прошла успешно.
Посевная площадь в регионе составила 1 миллион 638 тысяч гектаров. Вместе с озимыми и многолетними культурами общая площадь посевов в регионе достигла 1,8 миллиона гектаров.
В этом году южноуральские аграрии значительно увеличили площади под масличными культурами – подсолнечником, рапсом, льном и соей. Рост составил 110 тысяч гектаров. Это не случайно, масличные культуры сегодня очень востребованы. Кроме того, реализация масштабного проекта по строительству маслоэкстракционного завода позволит перерабатывать урожай здесь, в регионе, создавая новые рабочие места и укрепляя экономику, надеются в министерстве.
Теперь необходимо обеспечить качественный уход за посевами, защиту от вредителей и болезней. Плюс начинается заготовка кормов – важнейший этап для обеспечения сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»