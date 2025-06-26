В Челябинске вынесли приговор банде мигрантов, задержанной с тремя кило героина

В Челябинске огласили приговор 13 иностранцам, растянувшим наркосеть от Москвы до Кургана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал 13 мигрантов виновными в участии в преступном сообществе, незаконном сбыте наркотических средств и покушении на него.

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года иностранцы размещали наркотики в тайниках на территориях Московской, Самарской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Когда их задержали, полиция изъяла у наркоторговцев более 3 килограммов героина.

Суд приговорил виновных к различным срокам лишения свободы в колонии строгого режима – от 7 лет до 12 лет 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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