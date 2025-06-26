В Челябинске после череды ЧП автобусный маршрут передали другому перевозчику

Автобус №51 в Челябинске сменил перевозчика и расписание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в связи с многочисленными нарушениями и жалобами пассажиров маршрута №51 «Улица Молодогвардейцев – Сосновка» с прежним перевозчиком (ООО «Копейское маршрутное такси») контракт расторгнут. Об этом сообщил телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации», связанный с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Решение принято в целях обеспечения безопасности перевозок и всех пассажиров маршрута», – сообщает канал.

С сегодняшнего дня маршрут обслуживает МУП «Служба организации движения».

На нем будут работать 8 автобусов большого класса с интервалом 25 минут в часы пик. Подробное расписание размещено на сайте gortrans74.ru. Государственный контракт с МУП «Служба организации движения» заключен на срок до 13 июля. Перевозчик для дальнейшего обслуживания маршрута будет определен по итогам конкурентных процедур

Напомним, именно на этом маршруте за последний месяц произошло сразу три инцидента. Так, 27 мая на улице Энгельса две пассажирки получили ожоги после того, как на них хлынула жидкость из системы кондиционирования. 9 июня автобус этого же маршрута загорелся. В момент ЧП в салоне находились 10 пассажиров. 24 июня автобус №51 столкнулся с другим автобусом. Травмы получила 20-летняя челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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