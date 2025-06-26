В Челябинской области поддержали запрет на работу «наливаек»

Законопроект о запрете на продажу алкоголя в кафе площадью меньше 50 квадратных метров в многоквартирных домах в Челябинской области приняли в первом чтении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, областной парламент рассмотрел поправки в региональный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта на территории Южного Урала.

«Законопроектом предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метров», – уточнили представители заксобрания.

Также предлагается увеличить размер уставного капитала для организаций, торгующих алкоголем в розницу. В Челябинске и Магнитогорске он составит 400 тысяч рублей, в остальных городах региона – 200 тысяч рублей, в сельских населенных пунктах – 60 тысяч рублей.

Изменения в областной закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области» приняты в первом чтении, с возможностью доработки отдельных положений.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube