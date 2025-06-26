Дороги вокруг парка Гагарина в Челябинске перекроют на сутки

В районе парка имени Гагарина в Челябинске на сутки вводится ограничение движения транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением масштабного праздника «Атомный выпускной».

С 7 часов 27 июня до 6 часов 28 июня будут перекрыты следующие улицы:

ул. Коммуны – от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка;

2-й Институтский переулок;

1-й Институтский переулок;

ул. Энтузиастов – от проспекта Ленина до ул. Коммуны.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия», – подчеркнули представители городских властей.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, пользоваться альтернативными дорогами и общественным транспортом, отнестись к введенным ограничениям с пониманием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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