Дороги вокруг парка Гагарина в Челябинске перекроют на сутки

В районе парка имени Гагарина в Челябинске на сутки вводится ограничение движения транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением масштабного праздника «Атомный выпускной».
С 7 часов 27 июня до 6 часов 28 июня будут перекрыты следующие улицы:
ул. Коммуны – от ул. Энгельса до 2-го Институтского переулка;
2-й Институтский переулок;
1-й Институтский переулок;
ул. Энтузиастов – от проспекта Ленина до ул. Коммуны.
«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия», – подчеркнули представители городских властей.
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, пользоваться альтернативными дорогами и общественным транспортом, отнестись к введенным ограничениям с пониманием.
Челябинск, Виктор Елисеев
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