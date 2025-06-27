27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

27.06.2025, пятница

09:00 Челябинск – Молебен перед началом строительных работ по установке монумента «Собор Архистратига Михаила» (площадка у собора Рождества Христова, пр. Героя России Родионова, 1)

10:00 Челябинск – Всероссийские соревнования «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» (Площадь Науки, перед памятником Курчатову)

10:00 Челябинск – Концерт детского творчества «Парад звезд» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

10:00, 17:00 Челябинск – Тренировки CrossFit (ул. Чайковского, 185, специализированная площадка)

11:00 Челябинск – Летние встречи с книгой «Читаем! Творим! Мастерим!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Летние встречи с книгой «Читаем! Творим! Мастерим!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

11:00 Челябинск – Квест-игра «В поисках клада» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

15:00 Челябинск – Специалисты Ассоциации юристов Челябинской области окажут юридическую помощь (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Вечер настольных игр «Играем вместе!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

19:00 Челябинск – «Кинолето» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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