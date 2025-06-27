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Пятница, 27 июня 2025, 10:27 мск

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Актриса Челябинского молодежного театра получила «Золотую маску»

Челябинка Ольга Телякова получила главную театральную премию Россию за лучшую женскую роль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, народная артистка России Ольга Телякова стала лучшей в номинации «Драма. Лучшая женская роль». Жюри премии «Золотая маска – 2025» отметило таким образом исполнение челябинкой роли Акакия Акакиевича в постановке Молодежного театра «Петербургские повести» по произведения Николая Гоголя.

Церемония награждения прошла 26 июня в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. В Казани премия вручается впервые.

Ольга Телякова родилась и выросла в Челябинске. Поступила на актерский факультет в музыкальном училище имени Чайковского. После выпуска в 1980 году ее приняли в труппу Челябинского ТЮЗа (ныне – Молодежный театр), где актриса и служит до сих пор.

В ее репертуаре более 60 ролей, сыгранных не только на сцене Молодежного театра, но и в театре драмы имени Наума Орлова, театре оперы и балета имени Глинки.

Российская Национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля «Золотая маска», выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» является Владимир Машков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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