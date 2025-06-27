Сотрудников банка в Челябинске задержали за взятку

В Челябинске возбуждены уголовные дела о совершении коррупционных преступлений в банковской сфере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела в отношении бывшего исполнительного директора – начальника и клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам челябинского филиала одного из банков. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Также задержан посредник в передаче взятки.

По версии следствия, в период с 1 марта 2023 по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка получили более 13 миллионов рублей. Посредник, выступавших от лица двух коммерческих структур, передал деньги за помощь в открытии для них невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса. Банкирам просто нужно было закрыть глаза на негативную информацию о коммерсантах, а также решать впоследствии проблемы, возникающие в процессе финансирования банком.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователи СК России провели обыски по месту жительства подозреваемых, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения, выполняются другие следственные и процессуальные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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