В Челябинске отреставрируют дом промышленника, производившего фруктовые воды в начале XX века

Памятник культуры начала XX века отреставрируют в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, ведомство выдало разрешение на проведение работ по сохранению старинного дома, расположенного на улице Труда.

Ранее памятник регионального значения находился по адресу улица Красноармейская, 60. И предположительно принадлежал Василию Павловичу Григорьеву, занимавшемуся в начале XX века производством искусственных минеральных и фруктовых вод.

Двухэтажный жилой дом Григорьев построил рядом со своим заводом в 1911-1912 годах. Сто лет спустя, в 2011 году, из-за строительства дорожной развязки дом перенесли на улицу Труда, присвоив номер «58».

Здание, построенное в начале XX века, сохранило деревянные фасады с резьбой, каменные детали и оригинальную конструкцию.

Утвержденным госкомитетом проектом предусмотрены укрепление фундамента (защита от влаги, облицовка цоколя, устройство отмостки вокруг дома), устройство деревянных крылец с резным декором в качестве входных групп, биозащита деревянных конструкций и элементов.

В здании планируется разместить культурно-досуговый центр. Для этого необходимо будет провести частичную перепланировку помещений. Финальным штрихом должно стать благоустройство прилегающей территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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