В Магнитогорске вынесли приговор вагоновожатой, насмерть сбившей пенсионерку

В Магнитогорске закончился суд по уголовному делу о гибели пенсионерки под колесами трамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал водителя трамвая виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 21 ноября прошлого года на улице Карла Маркса. При повороте направо вагоновожатая не снизила скорость перед регулируемым пешеходным переходом и сбила женщину, пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После чего продолжила движение по маршруту.

71-летнюю пенсионерку с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась спустя две недели.

Суд приговорил сотрудницу компании-перевозчика к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил ее права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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