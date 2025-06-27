Студент из Башкирии, «подравшийся» со Стеной Памяти в Челябинске, отработает за вандализм

Жителя Башкирии отправили на обязательные работы за повреждение мемориального сооружения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 19-летнего жителя соседней республики виновным в повреждении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сам инцидент произошел 11 апреля текущего года в парке «Металлург» имени Тищенко. Нетрезвый студент из Башкирии повредил мемориальную Стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, нанеся удары руками по 4 макетам.

Суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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