Студент из Башкирии, «подравшийся» со Стеной Памяти в Челябинске, отработает за вандализм

Жителя Башкирии отправили на обязательные работы за повреждение мемориального сооружения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 19-летнего жителя соседней республики виновным в повреждении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Сам инцидент произошел 11 апреля текущего года в парке «Металлург» имени Тищенко. Нетрезвый студент из Башкирии повредил мемориальную Стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, нанеся удары руками по 4 макетам.
Суд приговорил молодого человека к 300 часам обязательных работ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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