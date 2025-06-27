Собственник одного из крупнейших подрядчиков Южного Урала предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело в отношении одного из учредителей «Дорстройгрупп».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, глава регионального надзорного ведомства утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего Эдика Аракеляна, одного из совладельцев ООО «Дорстройгрупп». Бизнесмен обвиняется в даче взятки.

Напомним, Аракеляна задержали в феврале текущего года. По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2022 года он передал через посредника начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» взятку (укладка дорожной плитки и 10 тонн песчано-щебеночной смеси) за беспрепятственную и гарантированную приемку выполненных ООО «ДорстройГрупп» работ по ремонту автомобильной дороги Лазурный – Дубровка – граница Сосновского района.

В ходе расследования на денежные средства предпринимателя (около 3 миллионов рублей) наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Аргаяшский районный суд.

Напомним, у силовиков уже были претензии к ООО «Дорстройгрупп». В марте 2021 года задержали директора компании, депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна (сына совладельца предприятия). По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Суд над ОПГ стартовал в апреле 2022 года. К тому моменту к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

В итоге дорожную компанию дважды оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

В феврале 2023 года Центральный районный суд Челябинска признал всех пятерых фигурантов виновными в даче взятки. Аракеляна приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

Однако в июне того же года Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию экс-депутата, решил пересмотреть прежний приговор, заменив реальный срок лишением свободы на 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет и снизив сумму штрафа до 5 миллионов рублей.

Впрочем, депутатского мандата Аракелян лишился еще в феврале, подав заявление о сложении полномочий сразу после утверждения первого обвинительного приговора. Между тем, попасть в заксобрание региона ему было не так просто. В южноуральский парламент он прошел в сентябре 2020 года. Причем до этого он был депутатом Калининского райсовета Челябинска от партии «Единая Россия». В областное законодательное собрание бизнесмен также намеревался баллотироваться от «партии власти», при этом его кандидатура была согласована. Но праймериз в Калининском районе прошли не по сценарию, в итоге Аракеляну не смогли гарантировать прохождение в региональный парламент.

Тогда предприниматель пошел на выборы от КПРФ, став одним из «кошельков» южноуральских коммунистов в избирательной кампании-2020.

Челябинск, Виктор Елисеев

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