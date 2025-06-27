За 12 дней в Челябинской области выявили почти тысячу нарушений в сфере миграции

В Челябинской области подвели итоги первого этапа операции «Нелегал».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на территории региона завершен первый этап операции «Нелегал», проходивший с 16 июня.

Сотрудниками полиции во взаимодействии с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке Росгвардии проведены рейды в местах концентрации, притяжения, пребывания иностранцев, в том числе в гостиницах, общежитиях, хостелах, на строительных объектах, рынках и в теплицах.

По итогам первого этапа операции задокументировано 72 преступления и 920 административных правонарушений в сфере миграции. Возбуждено 51 уголовное дело. В отношении работодателей, использующих труд иностранных граждан составлено 24 протокола.

Всего наложено административных штрафов на сумму 1 миллион 876 тысяч рублей, взыскано 1 миллион 22 тысячи рублей.

Принято 20 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.

Закрыт въезд в Российскую Федерацию 50 иностранцам.

Установлено 2 лица находящихся в розыске.

Массированные проверки будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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