28 – 30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2025, суббота

09:00 Челябинск – Этап Russian Judo Tour: предварительные схватки (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

11:00 Челябинск – Контактное занятие «Удивительные рептилии» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, встреча в конференц-зале, 1-й этаж здания администрации зоопарка; оплачивается входной билет в зоопарк)

11:30 Челябинск – Торжественное открытие креативного пространства «Атом» с лекторием «Курчатов» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Фестиваль молодежи Южного Урала «МолФест» (площадь Революции)

12:00 Челябинск – Встреча «Родословные народов мира: корейская генеалогия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Фитнес в парке (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)

12:00 Челябинск – Программа выходного дня с Фестивалем песочной культуры и лэнд-артом (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)

12:00 Челябинск – Встреча «Смотритель. Открытый подкаст» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

12:00 Челябинск – Семейный выходной в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Контактное занятие «Домашние питомцы» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, встреча в конференц-зале, 1-й этаж здания администрации зоопарка; оплачивается входной билет в зоопарк)

13:00 Челябинск – Показательное кормление питомцев зоопарка (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191; оплачивается входной билет в зоопарк)

14:00 Челябинск – Народное гуляние (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Международный день Битлз (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

14:00 Челябинск – Мастер-класс в рамках «Лаборатории креативных профессий 3.0: дизайнер компьютерных игр» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61; для занятий нужен ноутбук)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча с челябинской поэтессой Екатериной Коляченко (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

15:00 Челябинск – Концертная программа «Любимые песни» вокальной студии «Molto bene» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:30 Челябинск – Торжественное открытие этапа Russian Judo Tour (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

17:00 Челябинск – Этап Russian Judo Tour: финальные поединки (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

17:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню молодежи (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)

17:30 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню молодежи (сквер Шершни, ул. Центральная, 3б)

18:00 Челябинск – Мероприятие выходного дня (Кировка)

19:00 Челябинск – DJ-сет ко Дню молодежи «Громкий цех» (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2-й этаж, фуд-корт)

29.06.2025, воскресенье

09:00 Челябинск – Этап Russian Judo Tour: предварительные схватки (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

09:00 Челябинск – Фитнес-тренировки и тренировки по скандинавской ходьбе («Экопарк», ориентир, ул. Аношкина, 10)

11:30 Челябинск – Воскресный день «Читаем, играем, рисуем, творим» в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

11:30 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Благотворительный книжный фестиваль «Лампочка» (кафе Brothers, ул. Кирова, 110)

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)

13:00 Челябинск – Прогулка с альпака (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191; оплачивается входной билет в зоопарк)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:00 Челябинск – Развлекательно-игровая программа для детей «Ура, каникулы!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:00 Челябинск – Этап Russian Judo Tour: финальные поединки (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

17:30 Челябинск – Показ мультфильмов (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

19:00 Челябинск – 19 часов состоится «Кинолето» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

30.06.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

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