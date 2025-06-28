На базе отдыха в Челябинской области на детей рухнули ворота

Юные фигуристки пострадали на турбазе под Кыштымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в четверг, 26 июня, на базе отдыха, расположенной на территории Кыштыма. Об этом рассказал отец одной из девочек.

По словам мужчины, его дочери шесть лет, живут они в Тюмени. Под Кыштым приехали на спортивные сборы – девочка занимается фигурным катанием.

На базе отдыха родители спортсменов сняли два домика. При заселении их предупредили, что открывать и закрывать ворота придется самим.

26 июня, спустя несколько дней сборов, спортсмены с родителями вернулись с занятий и зашли на территорию домиков. Три девочки, шедшие позади, стали закрывать ворота. В это время конструкция, не имевшая, по словам взрослых, упора сверху и снизу, съехала с рельсов и упала на детей. Одна из девочек успела отскочить в сторону, две других попали под удар.

«Мамы подбежали, так они впятером кое-как эти ворота подняли – такие они тяжелые, – цитирует 74.ру отца одной из пострадавших. – У моей дочери открытый перелом ноги со смещением. У второй девочки сотрясение, черепно-мозговая травма, сломан нос и порвана губа».

В настоящее время дети находятся в больнице в Челябинске. Одной из них пришлось делать операцию. Реабилитация может занять почти год.

Руководство базы отдыха обещает родителям пострадавших девочек помочь с лечением. Но, по словам мужчины, пока дальше слов дело не двинулось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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