Два человека погибли на озере в Челябинской области

Лодка с двумя взрослыми и подростком перевернулась на Увильдах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в Аргаяшском районе, неподалеку от базы отдыха «Заря».
Двое мужчин с 14-летним подростком вышли на озеро Увильды на лодке без спасательных жилетов. Во время прогулки мальчик встал на край лодки, и судно перевернулось.
Очевидцы происшествия смогли спасти подростка – он не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.
Мужчин 65 и 49 лет обнаружили в 20 метрах от берега. Их пытались реанимировать, но безуспешно. Прибывшая на место трагедии бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
Челябинск, Виктор Елисеев
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