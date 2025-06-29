Два человека погибли на озере в Челябинской области

Лодка с двумя взрослыми и подростком перевернулась на Увильдах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в Аргаяшском районе, неподалеку от базы отдыха «Заря».

Двое мужчин с 14-летним подростком вышли на озеро Увильды на лодке без спасательных жилетов. Во время прогулки мальчик встал на край лодки, и судно перевернулось.

Очевидцы происшествия смогли спасти подростка – он не пострадал и в медицинской помощи не нуждается.

Мужчин 65 и 49 лет обнаружили в 20 метрах от берега. Их пытались реанимировать, но безуспешно. Прибывшая на место трагедии бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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