В Челябинце группа молодых людей расстреляла соперников из травматического оружия

Нескольких челябинцев задержали после стрельбы в Тракторозаводском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел на этой неделе в Тракторозаводском районе Челябинска.

24 июня в полицию сообщили, что у дома по улице Танкистов слышны выстрелы. Прибывшие на место ЧП полицейские, опросив свидетелей и очевидцев, выяснили, что неизвестные, используя травматическое оружие, ранили двух 25-летних челябинцев.

Пострадавшие с ранениями конечностей были доставлены в больницу. Одного из них оставили в медицинском учреждении, второму назначили амбулаторное лечение.

До приезда медиков первую медицинскую помощь челябинцам оказывал боец ОМОН, ставший случайным свидетелем происшествия.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле «Лада Гранта». Ориентировку с описанием машины получили все экипажи Госавтоинспекции, и вскоре разыскиваемое авто задержали. 24-летнего водителя автомобиля доставили в отдел полиции.

«В настоящее время все участники инцидента установлены, приняты меры к их задержанию, – рассказали в силовом ведомстве. – По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью».

Работа по установлению обстоятельств инцидента продолжается и находится на контроле у руководства городского УМВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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