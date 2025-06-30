Неделя в Челябинске началась с очередного перекрытия дорог

В Металлургическом районе Челябинска ограничили движение на оживленном перекрестке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением второго этапа реконструкции участка теплотрассы.
До 22 часов 4 июля закрыто движение транспорта на пересечении улицы Жукова с дублером шоссе Металлургов.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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