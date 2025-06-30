В центре Челябинска внедорожник врезался в трамвай

Челябинске иномарка врезалась в трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром сегодня, 30 июня. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Проиисшествия».
«Закрыто движение трамвая на ЧЭМК, ДТП трамвая с автомашиной «Тойота», Горького – Победы в направлении ЧЭМК, у трамвая сход первой тележки», – уточнили представители перевозчика.
Движение трамваев организовано до ЧГРЭС.
Челябинск, Виктор Елисеев
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