В центре Челябинска внедорожник врезался в трамвай

Челябинске иномарка врезалась в трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла утром сегодня, 30 июня. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧелябГЭТ. Проиисшествия».

«Закрыто движение трамвая на ЧЭМК, ДТП трамвая с автомашиной «Тойота», Горького – Победы в направлении ЧЭМК, у трамвая сход первой тележки», – уточнили представители перевозчика.

Движение трамваев организовано до ЧГРЭС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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