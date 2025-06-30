Пять человек пострадали в столкновении автобуса, «Газели» и двух авто под Усть-Катавом

В аварии на М-5 в Челябинской области пострадали пять человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 30 июня, в 8:50 на автодороге М-5.
Столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Усть-Катав – Малояз», «Газель» и два легковых автомобиля.
По предварительной информации, в результате ДТП пять человек получили повреждения различной степени тяжести. По данным ФКУ Упрдор «Южный Урал», на участке введено реверсивное движение.
Челябинск, Виктор Елисеев
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