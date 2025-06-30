«Не выдержал испытания дождями»: с челябинских дорог смыло новый асфальт

Мэр Челябинска потребовал прекратить заниматься дорожным ремонтом во время дождя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на ряде улиц города начавшиеся дожди смыли результаты недавно проведенного ямочного ремонта. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.

«Есть такие факты, мы их фиксируем, – отметил чиновник. – Там, где ямочный ремонт был не завершен, либо был завершен, но не выдержал испытания дождями, в каждом таком случае с подрядной организацией ведется работа по восстановлению его до нормативного состояния».

Кроме того, по словам градоначальника, дорожникам необходимо координировать свою работу с погодными условиями. «Это недопустимо – укладывать асфальт в период дождя», – подчеркнул чиновник.

Отметим, в последние годы горожане часто жаловались на то, что подрядчики занимаются укладкой асфальтового покрытия во время дождя. Сами дорожники долгое время ссылались на технические условия, позволяющие заниматься ремонтом дорог в условиях осадков (при соблюдении определенных требований к температуре воздуха и уровню осадков).

Челябинск, Виктор Елисеев

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