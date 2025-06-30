«Не выдержал испытания дождями»: с челябинских дорог смыло новый асфальт

Мэр Челябинска потребовал прекратить заниматься дорожным ремонтом во время дождя.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на ряде улиц города начавшиеся дожди смыли результаты недавно проведенного ямочного ремонта. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин.
«Есть такие факты, мы их фиксируем, – отметил чиновник. – Там, где ямочный ремонт был не завершен, либо был завершен, но не выдержал испытания дождями, в каждом таком случае с подрядной организацией ведется работа по восстановлению его до нормативного состояния».
Кроме того, по словам градоначальника, дорожникам необходимо координировать свою работу с погодными условиями. «Это недопустимо – укладывать асфальт в период дождя», – подчеркнул чиновник.
Отметим, в последние годы горожане часто жаловались на то, что подрядчики занимаются укладкой асфальтового покрытия во время дождя. Сами дорожники долгое время ссылались на технические условия, позволяющие заниматься ремонтом дорог в условиях осадков (при соблюдении определенных требований к температуре воздуха и уровню осадков).
Челябинск, Виктор Елисеев
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