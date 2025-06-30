В пригороде Челябинска продлили востребованный маршрут

Копейский маршрут №12 продлили до поселка Кадровик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 июля по просьбам пассажиров маршрут №12 в Копейске продлевается и будет следовать по улице Дундича до поселка Кадровик.

Заезд на 2-й участок сохраняется в обоих направлениях. В остальном – без изменений.

Первый рейс от Кадровика в 6:13, от автовокзала – в 6:53, последний рейс от Кадровика в 19:08, от автовокзала – в 19:48.

Маршрут обслуживает ООО «Меркурий». Телефон диспетчера в Копейске: +7 904 933 62 85.

Челябинск, Виктор Елисеев

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