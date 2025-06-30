Южноуральцам придется платить за «коммуналку» почти на 20% больше

С 1 июля в Челябинской области резко вырастут тарифы на услуги ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индексация коснется стоимости услуг по отоплению помещений, водонагреву, электро-, газо-, и водоснабжению, водоотведению и обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

В 2025 году предельный индекс размера оплаты коммунальных услуг (процент, на который можно повысить размер общей суммы, взимаемой за коммунальные услуги) в Челябинской области составит 18%. При этом в Челябинске, Магнитогорске и Копейске решили воспользоваться максимальным значением допустимого отклонения, так что плата вырастет здесь, в общей сложности, на 19,9%.

При этом в 139 муниципальных образованиях Южного Урала средний рост платы за «коммуналку» составит 13,5%. В 141 – на 18%.

В столице Южного Урала водоотведение подорожает на 6,2%, холодное водоснабжение – на 19,6%. При этом плата за воду при отсутствии водосчетчков, по-прежнему, будет рассчитываться с учетом повышающего коэффициента – 1,5.

Тариф на тепловую энергию в Челябинске для потребителей, получающих ее от крупнейшей теплоснабжающей организации, вырастет на 22,79%.

Тариф на обращение с ТКО увеличится на 18%.

Электроэнергия в случае потребления до 1200 киловатт-часов в месяц подорожает на 12,5%. Если объем от 1200 до 6000 киловатт-часов – на 14,8%, свыше 6000 – на 8%.

Стоимость газа вырастет на 10,3%.

«Повышение тарифов на коммунальные услуги обусловлено прежде всего инфляционными факторами и необходимостью сохранить возможность продолжения реализации инвестиционных и ремонтных программ для повышения качества и надежности коммунальных услуг», – заявляют в региональном минтарифов.

При этом в среднем по России тариф на услуги ЖКХ увеличится только на 11,9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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