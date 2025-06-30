В Аше на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком. Водитель скрылся

В Челябинской области устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали женщина и ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 30 июня, в Ашинском районе.
По предварительным данным, в 11:13 на улице Советской 67-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан.
В результате наезда 25-летняя женщина и пятилетний ребенок получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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